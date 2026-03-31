Володин провел опрос об обязательном изучении второго иностранного языка
Большинство участников опроса председателя Госдумы Вячеслава Володина об обязательном изучении второго иностранного языка выступили против инициативы Минпросвещения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл среди подписчиков своего канала в Max опрос о проекте приказа Минпросвещения по обязательному изучению второго иностранного языка в школах.
Володин поинтересовался мнением граждан относительно изменений в федеральный государственный образовательный стандарт, согласно которым второму иностранному языку может быть придан обязательный статус наряду с русским, родным и государственным языками республик.
В опросе были предложены три варианта ответа: «поддерживаю», «не поддерживаю» и «все равно». Как следует из сообщения на сайте Госдумы, подавляющее большинство респондентов высказалось против этой инициативы.
По данным опроса, около 79% участников не поддержали предложение Минпросвещения. Респонденты указали на чрезмерную учебную нагрузку на школьников, нехватку учителей, а также выразили сомнения в качестве преподавания даже первого иностранного языка. Многие считают, что введение обязательного второго иностранного языка – излишняя мера.
Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах.
Проект приказа Минпросвещения уточняет порядок изучения второго иностранного языка в старших классах как предмета по заявлению учеников и родителей.