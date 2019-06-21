Макрон выразил готовность поддержать кандидатуру Меркель на пост главы ЕК

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поддержал бы кандидатуру немецкого канцлера Ангелы Меркель, если бы та претендовала на пост главы Еврокомиссии.

Макрон отметил, что у него нет возражений против немецкой кандидатуры, и в том случае, если бы речь шла о Меркель, он бы ее поддержал. Макрон заявил, что Меркель обладает необходимыми «качествами и компетенциями», передает РИА «Новости».

Меркель поддерживает кандидатуру немца Манфреда Вебера от правоцентристской «Европейской народной партии», но либералы, с которыми у Макрона альянс, отказываются автоматически поддерживать партийную систему отбора. Эта система позволила бы Веберу в приоритетном порядке возглавить ЕК. Либералы – третья по величине фракция в ЕП.

Макрон подчеркнул, что спор о кресле главы ЕК – не «франко-немецкий», идет «демократическое обсуждение в рамках европейского проекта». По словам президента Франции, «вопрос был по системе политических партий».

Сама Меркель отметила, что ни у одного из «ведущих кандидатов» от партий на ключевые посты в ЕС «нет большинства». Канцлер ФРГ призвала не допустить кризиса в организации.

Она заверила, что обсуждение проходит в дружелюбной манере.

Напомним, на саммите в Брюсселе главы государств и правительств стран ЕС не смогли прийти к соглашению относительно назначения нового главы Еврокомиссии.

О том, чтобы Еврокомиссию возглавила Меркель, уже говорил нынешний глава ЕК Жан-Клод Юнкер.