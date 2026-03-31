В Иране удары США и Израиля разрушили 113 тыс. объектов

Красный Полумесяц Ирана сообщил о 113 тыс. повреждённых гражданских объектов
По данным иранских спасателей, удары США и Израиля повредили в стране свыше 110 тыс. жилых, торговых, учебных и медицинских объектов.
Красный Полумесяц Ирана сообщил о серьёзных разрушениях после ударов США и Израиля по гражданским объектам страны, передает РИА «Новости».
В официальном сообщении организации говорится: «В общей сложности повреждения получили 113 570 гражданских объектов, из них 90 063 – жилые объекты в различных провинциях страны».
В Тегеране разрушения затронули 44 391 жилой и торговый объект. Кроме того, по данным иранских спасателей, удары нанесли ущерб 760 школам и не менее 307 учреждениям здравоохранения.
Атаки США и Израиля по иранской территории начались 28 февраля. В ответ Иран наносит удары по израильским объектам, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет по туризму городского совета Тегерана сообщил о повреждении более 120 исторических памятников в ходе авиаударов.
Иранский Красный Полумесяц к 8 марта насчитал свыше 9,6 тыс. поврежденных гражданских построек в разных районах страны.
В результате ракетных атак по территории Ирана были повреждены не менее 600 школ.