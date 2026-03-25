США и Израиль повредили 600 школ ударами по Ирану
Красный Полумесяц сообщил о повреждении 600 иранских школ при атаках
В результате ракетных атак по территории Ирана были повреждены не менее 600 школ, особенно сильно пострадало учебное заведение в Минабе.
Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил о масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры, передает ТАСС.
«600 школ получили повреждения, больше всего пострадала школа в Минабе», – сказал он в эфире местного телевидения.
Власти страны ранее информировали об атаке на начальную школу для девочек на юге государства 28 февраля. В результате трагедии погибли 175 человек, включая учениц и педагогов, еще 95 граждан получили ранения.
Американский лидер возложил ответственность за инцидент на иранские вооруженные силы, однако не предоставил подтверждений. Позже на месте взрывов обнаружили обломки ракет с маркировкой боеприпасов производства США.
Коливанд также сообщал, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство просвещения страны сообщило о смерти более 170 учащихся и преподавателей в ходе атак.