Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
ЕС предоставил 1 млрд евро для оборонной промышленности Украины
Европейский союз одобрил выделение 1 млрд евро с целью поддержки украинской оборонной промышленности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Каллас во время визита в Киев 9 мая заявила, что «выделяется миллиард для украинской оборонной промышленности, так как в этой сфере происходят инновации, и Евросоюз может больше помочь Украине», передает РИА «Новости». Выступление Каллас транслировала пресс-служба Еврокомиссии.
Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран мира. Он подчеркнул, что Киеву были выделены миллиарды долларов, и выразил сомнение в наличии должного надзора за использованием этих средств.