Оззи Озборн запретил Трампу использовать свои песни в предвыборной кампании

Британский рок-музыкант Оззи Осборн направил в предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уведомление о запрете на использование своих песен в его политической кампании.

Заявление музыканта опубликовала в Instagram его супруга, британская телеведущая Шэрон Осборн.

«После несанкционированного использования песни Оззи Осборна «Crazy Train» мы направили уведомление штабу Трампа, что им запрещено использовать музыку Осборна в политической рекламе и кампании», – указывается в сообщении.

Также Осборны посоветовали американскому лидеру «обратиться к его друзьям-музыкантам»: «Может быть, Канье Уэст, Кид Рок или Тед Ньюджент разрешат использовать их песни».

Ранее глава вашингтонской администрации опубликовал в Twitter видеозапись, на которой трансляция дебатов участников предвыборной гонки демократов на телеканале MSNBC прерывается кадрами с Трампом под композицию Оззи Осборна «Crazy Train», передает ТАСС.

До этого телеканал HBO запретил Трампу цитировать сериал «Игра престолов».