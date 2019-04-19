Трампу запретили цитировать «Игру престолов»

Телеканал HBO в очередной раз попросил президента США Дональда Трампа не использовать фразы из сериала «Игра престолов».

«Мы можем понять энтузиазм относительно «Игры престолов» сейчас, когда начался финальный сезон, но предпочитаем, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях», – заявил Bloomberg представитель телеканала.

Так он отреагировал на твит, который вечером в четверг опубликовал президент США Дональд Трамп. К посту американский лидер прикрепил изображение, на котором присутствует фраза из сериала. «Сговора нет. Воспрепятствования (правосудию) нет. Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: конец игры», – так Трамп прокомментировал выводы доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. При этом последние два слова были написаны шрифтом, применяемым для оформления рекламных материалов об «Игре престолов».

Отметим, что это уже не первый инцидент в конфликте Трампа и телеканала HBO. Так, в прошлом году Трамп анонсировал санкции в стиле «Игры престолов», что вызвало недовольство телеканала HBO, заявившего о «неправомерном использовании товарного знака». Несмотря на это позже Трамп вновь использовал фразу из «Игры престолов».