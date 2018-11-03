Телеканал HBO разозлился из-за упоминания Трампом «Игры престолов»

Телеканал отреагировал на твит американского президента Дональда Трампа, который анонсировал санкции против Ирана с использованием выражения и стиля, который используется в сериале «Игра престолов».

«Нам не было известно об этом сообщении и мы бы предпочли, чтобы наш товарный знак не присваивали бы в политических целях», – цитирует заявление HBO RT.

В HBO также обратились к самому Трампу.

«Как бы вы сказали «неправомерное использование товарного знака» на дотракийском?» – говорится в сообщении канала в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в Сети картинку, где сам глава белого дома идет на фоне надписи Sanctions is coming («Санкции близко» – прим. ВЗГЛЯД).