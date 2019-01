Трамп вновь использовал фразу из «Игры престолов»

Президент США Дональд Трамп снова использовал фразу из сериала «Игра престолов», чтобы сделать политическое заявление.

Он опубликовал в Instagram изображение с надписью The wall is coming («Стена близко»). Надпись сделана в стиле оформления «Игры престолов» и является отсылкой к одной из самых запоминающихся фраз – Winter is coming («Зима близко»).

На картинке изображен сам Трамп, а также стена на границе с Мексикой.

Напомним, что прежде Трамп анонсировал санкции в стиле «Игры престолов», что вызвало недовольство телеканала HBO, заявившего о «неправомерном использовании товарного знака».