Наблюдатели ОБСЕ подтвердили начало разведения сил у Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила начало процесса разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, а также начало работ по разминированию местности, сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ.

В сообщении СММ ОБСЕ отмечается, что наблюдатели зафиксировали начало процесса разведения сил в районе Станицы Луганской, 26 июня военнослужащие Украины и ЛНР стали покидать передовые позиции и зону разведения вместе с вооружением, передает ТАСС.

27 июня стороны начали процесс разминирования. «СММ наблюдала саперов Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также саперов вооруженных формирований за процессом разминирования в районе разведения. Она также наблюдала, как представители вооруженных формирований с оружием и техникой покидали район к западу от памятника князю Игорю. Кроме того, миссия вновь отметила, что на самых передовых позициях Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований не было вооруженных людей, оружия и техники», – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ пообещали продолжить следить за развитием ситуации.

Накануне представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов сообщил, что на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской началось прописанное в Минских соглашениях разведение сил.

В МИД ЛНР подтвердили отвод подразделений Народной милиции республики с позиций в Станице Луганской, при этом обвинили Киев в имитации готовности к отводу сил.

В четверг стало известно, что Украина решила оставить в Станице Луганской нацгвардию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина и Донбасс начинают договариваться без Зеленского.

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