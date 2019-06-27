ЛНР заявила о выполнении отвода войск с позиций в Станице Луганской

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых ранее позиций в районе Станицы Луганской.

«Согласно Рамочному решению Контактной группы о разведении сил и средств, подразделения Народной милиции ЛНР отведены с занимаемых ими позиций в районе участка разведения «Станица Луганская». Будем надеяться, что украинская сторона сделает то же самое», – цитирует Дейнего «Луганский информационный центр».

Ранее в четверг Дейнего сообщал, что Украина лишь имитирует готовность к разведению сил и средств у Станицы Луганской.

В среду представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник, комментируя газете ВЗГЛЯД начавшееся в Донбассе разведение сил, заявил, что необходимо дождаться окончания операции, прежде чем делать какие-то выводы.