Украина решила оставить нацгвардию в Станице Луганской

Силы МВД Украины и национальной гвардии продолжат нести службу в Станице Луганской после отвода армейских подразделений в районе, об этом сообщил директор департамента коммуникаций ведомства Артем Шевченко.

«Я не знаю деталей переговоров контактной группы по разведению армейских сил в этом районе, но силы МВД Украины – национальная полиция Украины и национальная гвардия Украины – никуда оттуда не уходят и будут охранять безопасность, правопорядок и украинский суверенитет над этим населенным пунктом», – заявил Шевченко в Facebook.

Он добавил, что полицейские из батальона «Луганск-1» разместились на первой линии в районе Станицы Луганской вместе с пограничниками.

В четверг министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сообщал, что Украина лишь имитирует готовность к разведению сил и средств у Станицы Луганской. Также он отмечал, что республика отвела подразделения Народной милиции с занимаемых позиций в этом районе.