Грузия и Литва отказались покидать ПАСЕ после возвращения России

Делегаты Грузии и Литвы заявили, что будут работать в ПАСЕ до конца нынешней сессии, несмотря на несогласие с возвращением полномочий России.

Депутат парламента Грузии и член ПАСЕ София Кацарава сообщила РБК, что делегация страны продолжит работать в ассамблее.

«На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ, предпоследний абзац нашего заявления это объясняет», – отметила депутат.

Депутат парламента Литвы и член делегации в ПАСЕ Эгидиус Варейкис также подтвердил изданию, что литовская делегация продолжит работать в ассамблее.

При этом представитель Латвии отметил, что делегация приостановила работу в ПАСЕ.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ. Также она заявила о демарше еще шести стран, хотя Словакия на самом деле не ставила под сомнение решение ассамблеи.