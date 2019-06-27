Антироссийский демарш Словакии в ПАСЕ оказался выдумкой Украины

Национальный совет Словакии не ставит под сомнение решение ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации, заявили председатель парламента страны Андрей Данко и глава делегации государства в ПАСЕ Лубош Блага.

В заявлении подчеркивается, что «Словакия не выходит из ПАСЕ». Более того, страна поддерживает российскую сторону и возвращение России того, «что ей принадлежит», передает ТАСС.

Подчеркивается, что Мартин Полячик из оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», который голосовал против России, «злоупотребил своими полномочиями», когда «подписал заявление» ряда стран, выступающих против возвращения России в ПАСЕ.

Утверждения о том, что Словакия якобы покинула ПАСЕ – «чистейшая ложь», Данко и Блага «решительно дистанцируются» от антироссийского заявления, которое подписывал Полячик. Антироссийское заявление «прямо противоречит занимаемой Словакии позиции», подчеркнули в парламенте.

Напомним, украинские парламентарии заявили, что вместе с Украиной летнюю сессию ПАСЕ из-за восстановления России в правах покидают делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши.