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«Ельцин Центр» отменил выступление правнучки Хрущева
Выступление Нины Хрущевой в «Ельцин Центре» отменили по техническим причинам
«Ельцин Центр» объявил об отмене запланированного на 26 ноября выступления правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины Хрущевой из-за технических сложностей.
Выступление правнучки Никиты Хрущева Нины Хрущевой в «Ельцин Центре» было отменено по техническим причинам, сообщает РИА «Новости».
Мероприятие, которое должно было пройти 26 ноября, было анонсировано ранее на прошлой неделе и сопровождалось презентацией книги Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы».
До этого межрегиональное общественное движение «Зов народа» направило запрос к генеральному прокурору России Игорю Краснову и министру юстиции России Анатолию Чуйченко с просьбой отменить выступление Хрущевой.
Ранее движение «Зов народа» обратилось с требованием проверить правнучку Хрущева на шпионаж.
Общественники заявили, что правнучка Хрущева множество раз осуждала СВО и говорила о развале России, а также рассуждала о прекращении ее существования.