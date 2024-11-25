«Ельцин Центр» отменил выступление правнучки Хрущева

«Коммерсантъ» назвал кандидата на должность посла России в США

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет «Коммерсант», кандидатура Дарчиева на пост посла России в США проходит все необходимые процедуры утверждения. Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИД РФ и бывший посол в Канаде, вероятно, станет новым послом в Вашингтоне.

Издание напоминает, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявлял ранее, что «кандидатура выбрана». Тогда он подчеркнул, что назначения можно ожидать в обозримой перспективе.

Также, указывает издание, Дарчиев рассматривался как наиболее вероятный кандидат на пост посла, если уровень российского представительства в Вашингтоне не будет понижен.

Карьера Дарчиева началась в МИДе в 1992 году. Он занимал ключевые посты, в том числе советника и советника-посланника в посольстве России в США. Последняя его миссия была в Канаде, где он служил послом с 2014 по 2021 год, включая период обострения отношений из-за конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, и новый посол будет назначен своевременно.