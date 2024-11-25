Правнучку Хрущева призвали проверить на шпионаж

Tекст: Алексей Дегтярев

Участники движения направили заявление в оба ведомства, они требуют проведения проверки в отношении Хрущевой на предмет возможного шпионажа и подстрекательства к разрушению территориальной целостности России, передает RT со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что она множество раз осуждала СВО и говорила о развале России, рассуждала о прекращении ее существования.

Общественники призвали признать Хрущеву иностранным агентом и запретить ей читать лекцию, запланированную на 26 ноября в «Ельцин-центре».

Ранее правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову включили в реестр иностранных агентов, а также внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.