Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.3 комментария
Правнучку Хрущева призвали проверить на шпионаж
Движение «Зов народа» обратилось в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нину Хрущеву на шпионаж.
Участники движения направили заявление в оба ведомства, они требуют проведения проверки в отношении Хрущевой на предмет возможного шпионажа и подстрекательства к разрушению территориальной целостности России, передает RT со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что она множество раз осуждала СВО и говорила о развале России, рассуждала о прекращении ее существования.
Общественники призвали признать Хрущеву иностранным агентом и запретить ей читать лекцию, запланированную на 26 ноября в «Ельцин-центре».
Ранее правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову включили в реестр иностранных агентов, а также внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.