Появилось видео момента крушения Ан-24 в Бурятии

В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, в результате которого воздушное судно загорелось и погибли два пилота.

Запись момента посадки появилась на канале dtp38rus в Instagram. Самолет садится на взлетно-посадочную полосу, выкатывается на газон, слышен звук столкновения и крики.

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Напомним, в четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. В результате погибли два пилота, их тела извлекли из самолета. Более 20 человек пострадали.

Сообщалось, что экипаж докладывал об отказе систем управления.

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