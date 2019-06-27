Экипаж Ан-24 в Бурятии сообщал об отказе систем управления

Совершивший аварийную посадку на севере Бурятии экипаж самолета Ан-24 докладывал об отказе систем управления, сообщил источник в экстренных службах.

«Они докладывали, что у них проблемы, что отказ систем управления, садятся с одним двигателем. Безусловно, докладывали», – сказал источник ТАСС.

По уточненным данным МЧС, на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа, а также ребенок.

Из Улан-Удэ вылетел санитарный борт с анестезиологом и психологом. Также МЧС привело в готовность вертолет Ми-8.

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Напомним, в четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Самолет вспыхнул. Два пилота погибли, их тела извлекли из самолета. Более 20 человек, в том числе двое подростков, пострадали.

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