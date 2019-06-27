В результате аварийной посадки Ан-24 в Бурятии пострадали более 20 человек

Свыше 20 человек пострадали в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 в Нижнеангарске, сообщили в медицинских службах Бурятии.

На борту было 46 человек, включая четырех членов экипажа. Помощь медиков понадобилась 22 из них, семеро госпитализированы, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев сообщил, что «среди госпитализированных двое – подростки в возрасте 13 и 17 лет», передает РИА «Новости».

Кроме того, сообщается, что в шоковом состоянии госпитализирован годовалый ребенок.

Напомним, в результате аварийной посадки, вызванной отказом двигателя, погибли двое пилотов.

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