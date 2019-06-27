При аварийной посадке погибли пилоты пассажирского Ан-24 в Бурятии

В Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку, есть жертвы и пострадавшие, сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

В полете у самолета авиакомпании «Ангара» отказал один из двигателей.

Ан-24, совершая аварийную посадку в Нижнеангарске, выехал за пределы ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Самолет загорелся, передает РИА «Новости».

Все пассажиры живы – спасены 42 взрослых и один ребенок, семь человек пострадали. Однако погибли двое пилотов.

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Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности. МАК и Росавиация примут участие в расследовании аварийной посадки.

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