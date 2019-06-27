Тела пилотов извлекли из Ан-24 в Бурятии

Спасатели извлекли тела погибших пилотов из самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, сообщил пресс-секретарь главы Бурятии.

Его слова передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Самолет вспыхнул, два пилота погибли. На борту воздушного судна находились 46 человек, более 20 человек, в том числе двое подростков, пострадали.

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Как сообщил представитель скорой помощи, врачи осмотрели годовалого ребенка, который был на борту Ан-24 и в шоковом состоянии доставлен в больницу. Медики не стали его госпитализировать и отпустили домой.

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