Найден «герой» взбудоражившего Рунет видео с избиением женщины

Распространенный в Рунете ролик с избивающим женщину «мигрантом в Москве», как оказалось, был снят в китайском городе Далянь, пишут СМИ.

Полицейские Даляня подтвердили, что инцидент с избиением произошел 22 июня, сообщает портал Shine. 29-летняя девушка по фамилии У подверглась нападению, когда шла домой.

Видеоролик распространился в соцсетях 24 июня. На нем запечатлено, как мужчина повалил женщину, а потом нанес ей несколько ударов ногой по голове и животу и стянул с жертвы одежду.

Ролик широко распространился в том числе и по российскому сегменту Сети. Появились слухи о том, что нападение якобы произошло в российской столице, а нападавшим был мигрант.