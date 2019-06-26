Песков проверил данные опроса о пытках со стороны силовиков на журналистах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об исследовании «Левада-центра», решил проверить его достоверность, спросив у журналистов, подвергался ли кто-то пыткам со стороны силовиков.

«Смотрите, сейчас на конференц-колле, наверное, человек 30 есть. Кто сталкивался с пытками представителей органов правопорядка? Назовите себя», – обратился Песков к журналистам, но никто из присутствующих не отозвался, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали о результатах исследования «Левада-центра», где утверждалось, что каждый десятый опрошенный сталкивался с пытками со стороны силовиков.

«Нужно тщательно проанализировать, какая работа была проведена (центром)», – добавил Песков, уточнив, что ситуация с журналистом Иваном Голуновым – это отдельный случай и на конференц-колле его нет.

«Мы видели этот опрос. Сообщения в СМИ видели, сам материал и анализ пока не читали, пока не было времени ознакомиться», – сказал пресс-секретарь, отметив необходимость проанализировать исследование, в том числе выборку, вопросы респондентам и методику.

Ранее сообщалось, что в ходе митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова было задержано более 200 человек.