В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Советский теннисист Коротков скончался в возрасте 77 лет
Владимир Коротков, прославленный советский теннисист и заслуженный мастер спорта СССР, ушел из жизни на 78-м году, сообщила Федерация тенниса России.
В некрологе отмечается, что Владимир Викторович Коротков был заслуженным мастером спорта СССР, и выражаются соболезнования семье и близким, передает РИА «Новости».
Коротков трижды становился чемпионом СССР: в 1977 году в одиночном разряде, в 1964 и 1966 годах – в парном. В 1969 году спортсмен одержал победу на чемпионате Европы в миксте.
В юниорских турнирах Большого шлема Коротков победил на «Ролан Гаррос» в 1965 году, а также дважды выигрывал Уимблдон в 1965 и 1966 годах. С 1969 по 1974 год Коротков сыграл в 13 матчах Кубка Дэвиса за сборную СССР и получил звание заслуженного мастера спорта СССР, пишет ТАСС.