В Грузии нашли обходной путь для доставки российских туристов

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил минэкономики и представителям туристического сектора страны запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию.

По словам Алавердашвили, многие владельцы крупных гостиниц Тбилиси и представители курортных городов заявляют, что получили от российских туристов звонки с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию. В связи с этим глава ассоциации предложил, «чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию».

По его словам, для окончательного решения к обсуждению также подключат МИД Грузии.

«Вторая тема, которую мы обсудили – это назначение чартерных рейсов. Некоторые страны уже выразили к этому готовность, среди них Украина и Казахстан», – добавил Алавердашвили, передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

Ранее он заявил, что вероятные убытки Грузии при полном запрете на авиасообщение с Россией и потерю российских туристов могут достичь около 750 млн долларов за летний сезон.

Отметим, что после антироссийских акций в Грузии и ряда резких высказываний со стороны властей в Тбилиси начали говорить о необходимости сохранить поток российских туристов. Так, премьер Грузии заявил о безопасности страны для российских туристов.

В то же время посольства Грузии в разных странах пытаются восполнить потерю российских туристов с помощью агитационных роликов в соцсетях, Национальная администрация туризма Грузии пообещала туристам брендированное подарочное вино в аэропортах.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.