Премьер Грузии заявил о безопасности страны для российских туристов

Грузия безопасна для российских туристов, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

«Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе, а когда мы говорим о Тбилиси, то это также самый безопасный город во всей Европе. Это хорошо знают туристы. Грузия – безопасная страна для российских туристов, а также для любого гостя, который приезжает сюда», – передает его слова ТАСС.

Отметим, что после антироссийских акций в Грузии и ряда резких высказываний со стороны властей в Тбилиси начали говорить о необходимости сохранить поток российских туристов.

Посольства Грузии в разных странах пытаются восполнить потерю российских туристов с помощью агитационных роликов в соцсетях, Национальная администрация туризма Грузии пообещала туристам брендированное подарочное вино в аэропортах.

Одновременно в стране стали подсчитывать ущерб от потери российских туристов. Так, в Федерации гостиниц и ресторанов Грузии заявили, что вероятные убытки страны при полном запрете на авиасообщение с Россией и потерю российских туристов могут достичь около 750 млн долларов за летний сезон, а организация «Международная прозрачность – Грузия» оценила их в 100 млн долларов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.