Пилоты обвинили Boeing в «беспрецедентном сокрытии» недостатков

Более 400 пилотов подали коллективный иск против компании Boeing, обвинив ее в намеренном «беспрецедентном сокрытии конструктивных недостатков» самолета, сообщает австралийская ABC со ссылкой на судебные документы.

Пилоты учились летать на 737 MAX. Сейчас полеты этой модели приостановлены, в связи с чем пилоты понесли убытки и «испытали психологический дискомфорт» из-за отсутствия работы. Инициатор группового иска, который пожелал остаться анонимным, считает, компания участвовала «в беспрецедентном сокрытии известных конструктивных недостатков MAX», что привело к крушению двух самолетов этой модели и приостановке их полетов, передает «Интерфакс».

Иск будет рассмотрен в суде Чикаго в октябре 2019 года.

В начале июня СМИ сообщили, что компании Boeing было известно о проблемах в автоматических системах лайнеров 737 MAX, однако вносить исправления планировалось только к 2020 году.

Напомним, после крушений Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии авиапроизводитель понес большие убытки. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих государствах.