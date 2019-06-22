Грузинские кафе начали повышать цены для россиян

Кафе «Гарденс» в грузинском Батуми и ресторан «Езо» в Тбилиси подняли на 20% цены для российских туристов.

Заведения обвиняют Россию в туристическом эмбарго и хотят таким образом «напомнить, что Россия оккупировала 20% грузинских территорий», передает РИА «Новости».

При входе в «Езо» висит плакат с вопросом, является ли Россия оккупантом. Впускают в кафе только тех россиян, которые ответят положительно.

«Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, у кого нет меню на русском языке. Это наш сознательный акт. Хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и выписывать чеки российским туристам на сумму в 20% больше», – сказано в заявлении кафе «Гарденс».

Между тем в Ростуризме заявили, что все российские туроператоры готовы прекратить продажи туров в Грузию.

«В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении», – сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24».

При этом она уточнила, что туроператоры вернут деньги туристам за уже приобретенные билеты.

Также в ведомстве рассказали, что около 3,5 тыс. человек купили авиабилеты в туры в Грузию вплоть до Нового года.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Ранее стало известно о новой акции протеста у парламента в Тбилиси.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Путин издал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию, на что Грузия пригрозила «принципиальным» ответом. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.