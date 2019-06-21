Медведев прокомментировал попытки свалить на Россию происходящее в Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал передергиванием попытки Грузии свалить на Россию вину за происходящее в стране.

«Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации», – сказал глава Медведев, уточнив, что там сейчас происходят «политические события, которые связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти», передает ТАСС.

Глава кабмина заявил, что в политическую борьбу в Грузии включились различные «политические клоуны» типа Михаила Саакашвили.

Он также отреагировал и на обвинения главы Грузии в адрес России, уточнив, что «слышать такую риторику от президента печально», и выразил надежду, что грузинский народ во всем разберется.

Кроме того, премьер-министр отметил, что при нагнетании ситуации в Тбилиси и антироссийской риторики Россия даст рекомендации туристам относительно поездок.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент.

Спецназ разогнал протестующих, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. Число пострадавших во время акций протеста, прошедших в Тбилиси, составило 240 человек, 102 из них остаются в медицинских учреждениях.

После чего президент Грузии Саломе Зурабишвили обрушилась обвинениями на Россию и признала ошибку перед протестующими.