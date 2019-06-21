Президент Грузии признала ошибку перед протестующими

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что грузинские власти и парламент ошиблись, что послужило причиной для волны протестов в стране.

«Политика означает видеть и учитывать возможные риски. Это условие вчера и позавчера было нарушено, в результате чего мы получили совершенно необоснованное проведение в Тбилиси сессии Межпарламентской ассамблеи православия, неприемлемый ее формат и российского депутата в кресле председателя нашего парламента», – сказала Зурабишвили, передает «Интерфакс».

Она добавила, что этот инцидент «оскорбил общественность» и «вызвал протест всего народа».

При этом она добавила, что тех, кто дестабилизирует ситуацию в Грузии, необходимо привлечь к ответственности.

Ранее Зурабишвили обрушилась с обвинениями на Россию, чьи планы якобы проводила «пятая колонна» в лице грузинской оппозиции.

Конфликт, напомним, вспыхнул в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал протестующих, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. Число пострадавших во время акций протеста, прошедших в Тбилиси, составило 240 человек, 102 из них остаются в медицинских учреждениях.