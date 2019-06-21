Названа основная версия гибели депутата Рады Тымчука

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук, который погиб 19 июня, в последнее время находился в депрессии и неделю не выходил из дома, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти», – отметила она в интервью изданию «Общественное».

По ее словам, на данный момент основная версия случившегося – самоубийство, но официальная будет объявлена позже, после экспертиз и различных допросов.

Максимец также отметила, что в момент смерти Тымчука кроме него в квартире находилась женщина, которая и сообщила об инциденте.

Ранее гражданская жена Тымчука рассказывала полиции, что в день гибели он не спал с четырех утра, был угнетен и выпивал. При этом в четверг появились сведения, что в момент смерти он был трезв.

Тымчук погиб в Киеве 19 июня. Сообщалось, что он якобы случайно выстрелил себе в голову, когда чистил пистолет. Возбуждено уголовное дело.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смерти депутата Верховной рады.

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