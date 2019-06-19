Депутат Рады Тымчук скончался от огнестрельного ранения в голову

В Киеве погиб народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как отметили в полиции, Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя, передает «Страна».

Издание сообщает, что информация об инциденте поступила в полицию в среду около 12.10.

Тымчук находился по адресу: Киев, улица Петрова, 10а. Нардеп скончался от полученных смертельных ран.

По словам члена коллегии при МВД Украины Антона Геращенко, мужчина получил смертельное ранение в голову.

«Примерно час назад жена Тымчука позвонила в полицию и сообщила, что он чистил наградной пистолет и получил ранение. К приезду скорой он скончался», – сказал он телеканалу «112 Украина».

На своей странице в Twitter Геращенко отметил, что Тымчук был искренним и светлым человеком.

«Час назад у себя дома при чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Вечная память искреннему и светлому человеку. Нам всем тебя будет очень не хватать…» – отметил он.

Час назад, у себя дома при чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук.



На месте трагедии работает следственно оперативная группа.



Вечная память искреннему и светлому человеку.



Нам всем тебя будет очень не хватать ... — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 19 июня 2019 г.

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года. Он проходил службу в войсках противовоздушной обороны, работал в штабе национальной гвардии и в различных подразделениях минобороны Украины. В 2014 году был избран нардепом от партии «Народный фронт». С 2014 года Дмитрий Тымчук является координатором группы «Информационное сопротивление», задачей которой провозглашается получение и распространение оперативной информации «относительно российского вторжения на Украину», а главной целью – противодействие российскому информационному влиянию.