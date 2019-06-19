Стало известно о депрессии Тымчука перед гибелью

Гражданская жена погибшего в среду депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука в своих показаниях сообщила, что в последнее время он был угнетен, выпивал, имел пессимистические настроения относительно своей жизни и политики, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Жена Тымчука, по данным источника, рассказала, что депутат не спал с четырех утра, в последнее время был угнетен, выпивал, а в день гибели «ходил по квартире и крутил в руках пистолет, клацал», сообщает «Страна».

Также она сообщила, что у Тымчука давно были пессимистические настроения в отношении его места и роли в жизни, в политике, он говорил об усталости и потери смысла жизни, «не понимал, что дальше делать».

Выстрел произошел, когда супруга находилась на кухне, а он был в комнате. Она увидела мужа с пулевым ранением в голову. По данным прокуратуры, ранение нанесено в лобную часть над левым глазом. Посторонних в квартире не было.

Выстрел произведен из наградного пистолета Тымчука, полученного от министра обороны Степана Полторака в 2015 году, сообщает портал.

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий усомнился в том, что смерть Тымчука была случайной.

Депутат «Народного фронта» погиб в Киеве в среду днем. Утверждалось, что он чистил пистолет и случайно выстрелил себе в голову. Возбуждено уголовное дело.