По факту смерти депутата Рады Тымчука возбуждено дело об убийстве

По факту смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», сообщил глава национальной полиции Украины Сергей Князев.

«По факту уже начато уголовное дело по статье «умышленное убийство». Следственные действия продолжаются», – заявил Князев в видеообращении, которое опубликовала в Facebook замначальника пресс-службы Нацполиции Ольга Атаманова.

По словам главы Нацполиции, погибший получил огнестрельное ранение головы. «Сколько было выстрелов, не могу ответить – эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера», – заявил Князев.

Он также уточнил, что Тымчук в момент смерти был в квартире не один. «В квартире на момент совершения правонарушения он был не сам. Поэтому сейчас собираются показания, гражданка, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседи дают показания», – заявил Князев.

Ранее в среду стало известно, что в Киеве погиб народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Тымчук родился 27 июня 1972 года. Он проходил службу в войсках противовоздушной обороны, работал в штабе национальной гвардии и в различных подразделениях минобороны Украины. В 2014 году был избран нардепом от партии «Народный фронт». С 2014 года Дмитрий Тымчук является координатором группы «Информационное сопротивление», задачей которой провозглашается получение и распространение оперативной информации «относительно российского вторжения на Украину», а главной целью – противодействие российскому информационному влиянию.