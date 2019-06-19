Шарий усомнился в случайном самостреле депутата Рады Тымчука

«Возникает вопрос: почему он чистил оружие, когда сейчас проходит заседание Верховной рады и он должен был находиться там, а не чистить оружие», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Анатолий Шарий, комментируя известия о гибели депутата Верховной рады от фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука.

«Я не знаю, как можно было застрелиться, когда даже дети, которые приобретают игрушечный пистолет, знают, что чистить заряженное оружие нельзя», – считает украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.

В среду погиб народный депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук. Как отметили в полиции, Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя.

Военным экспертам и журналистам Тымчук запомнился регулярно используемой фразой «потерь нет» в комментариях о боевых действиях в Донбассе, а также необоснованно оптимистичными прогнозами развития конфликта, в котором, по его мнению, должны были победить бойцы ВСУ.

«Если он на самом деле случайно застрелился, если те, кто это утверждает, хотят верить в самострел, то они таким образом утверждают, что они много лет выдавали за военного специалиста полностью далекого от военного дела человека, и не вполне адекватного. Адекватный человек не будет чистить оружие заряженным», – добавил Шарий.

«Я думаю, что могут быть абсолютно разные варианты. Начиная с того, что Тымчуку стало стыдно за всю мерзость и грязь, которую распространяли его ресурсы, но это моя версия», – предположил собеседник.

«А могут быть варианты и покруче. Остатки «Народного фронта», которые еще не разбежались, наверное, начнут сейчас раскручивать версию о российских спецслужбах, которые якобы убрали важного-важного борца с ними. А на самом деле я думаю, что «Народный фронт» расчищается не только тем способом, что его остатки разбегаются и пытаются в новые какие-то политические силы встрять, а еще и другими способами. Потому что Тымчук, например, принимал участие в проекте «Флот-17», связанном с Порошенко и спецслужбами», – напомнил эксперт.

«И вообще возникает вопрос, почему он чистил оружие, когда сейчас проходит заседание Верховной рады и он должен был находиться там, а не чистить оружие. Ну какой там самострел», – добавил Шарий.

«Есть много вариантов. Было много проектов, в которых участвовали пилители бюджета, и, может быть, арестовать Тымчука нельзя, но его готовились вызвать на допрос, организовали негласную прослушку, а кто-то об этом узнал, и раз – и нет его», – резюмировал Шарий.

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года. Он проходил службу в войсках противовоздушной обороны, работал в штабе национальной гвардии и в различных подразделениях минобороны Украины. В 2014 году был избран нардепом от партии «Народный фронт». С 2014 года Дмитрий Тымчук является координатором группы «Информационное сопротивление», задачей которой провозглашается получение и распространение оперативной информации «относительно российского вторжения на Украину», а главной целью – противодействие российскому информационному влиянию.