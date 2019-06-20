Тымчук в момент гибели был трезв

Депутат Верховной рады от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук в момент своей гибели был в трезвом состоянии.

«Он был трезв», – сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал, что по делу о гибели депутата назначен ряд экспертиз, в том числе взяты отпечатки пальцев у женщины, которая в момент гибели находилась в квартире.

Напомним, Дмитрий Тымчук погиб в Киеве 19 июня. Он случайно выстрелил себе в голову, когда чистил пистолет. Возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что перед смертью Тымчук находился в подавленном состоянии и выпивал.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смерти нардепа при парадоксальных обстоятельствах.