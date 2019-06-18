На Украину приехал новый временный поверенный США

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сменил на этом посту Кристину Квин, сообщила дипмиссия.

«Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся на Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в период исторических выборов и переходного периода», – сообщило посольство в своем Twitter.

Тейлор уже был послом США на Украине с 2006 по 2009 год, перед новым назначением он был исполнительным вице-президентом Института мира США.

Кристина Квин, руководившая посольством после отзыва в мае посла Мари Йованович, станет заместителем главы миссии.

В начале мая Йованович экстренно вызвали для консультаций в Вашингтон. В Госдепе заявили, что 20 мая она покидает свой пост, сроки ее отъезда планово совпадают со сменой президента на Украине. Демократов в США возмутило решение об отзыве посла на Украине.

Позднее СМИ сообщили, что США решили не отправлять на Украину постоянного посла.