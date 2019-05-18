США решили не отправлять на Украину постоянного посла

Украинские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне пишут, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил направить на Украину временного поверенного, который будет руководить американским посольством в этой стране вплоть до президентских выборов в США в 2020 году.

Источники издания DT.UA сообщили, что Госдеп отдал должность временного поверенного в делах США на Украине Уильяму Тейлору, работавшему послом в этой стране в период с 2006 по 2009 годы.

«Временный поверенный, судя по всему, будет руководить посольством минимум год, а то и до самих президентских выборов – 2020», – пишет издание.

В статье говорится, что Тейлор «постоянно держит руку на пульсе в сфере обороны, знает ситуацию на востоке Украины и разбирается в экономических вопросах».

6 мая посла на Украине Мари Йованович экстренно вызвали для консультаций в Вашингтон. В Госдепе заявили, что 20 мая она покидает свой пост, сроки ее отъезда планово совпадают со сменой президента на Украине. Демократов в США возмутило решение об отзыве посла на Украине.