Акция по сбору опасных отходов прошла в Краснодаре

В Краснодаре прошла акция по сбору у населения опасных отходов. В этот день у жителей бесплатно принимали ртутные лампы, термометры, просроченные лекарства, отработанные масла, покрышки, тару из металла и прочее.

Акцию проводит агентство «Ртутная безопасность» совместно с Минприроды и администрацией города. Главной целью проекта является привлечение внимания горожан к проблеме утилизации опасных отходов, передает Regnum.

В рамках мероприятия в пунктах от жителей принимались батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, термометры, просроченные лекарства. Также можно было сдать автопокрышки, стеклянную и металлическую тару и отработанные масла.

Часть собранного будет уничтожена, часть – пущена на вторичную переработку.

По словам заместителя начальника отдела озеленения и экологии департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Олега Шаталова, подобная акция проводится не впервые, ее проводят несколько лет подряд. С каждым годом активных и ответственных горожан становится все больше.

«Главная задача – донести до жителей, что подобные отходы не должны попадать в мусорный контейнер. Надеемся, что люди станут более сознательными, повысят свою культуру обращения с отходами», – отметил Шаталов.

Как отмечает агентство «Ртутная безопасность», всего одна батарейка способна загрязнить до 20 кв. м земли и около 400 л воды.

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