Путин предрек масштабные потрясения из-за климата и экологии

В будущем мир может столкнуться с недобросовестными попытками конкуренции в сфере экологии, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Восстает кризис и растущие климатические, экологические вызовы, которые прямо угрожают социально-экономическому благополучию всего человечества», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам главы государства, экологические и климатические проблемы чреваты масштабными потрясениями, «включая новый, неуправляемый всплеск миграции, рост нестабильности и подрыв безопасности в ключевых регионах планеты».

В ходе пленарного заседания ПМЭФ российский лидер также высказался о кризисе в международной торговле.