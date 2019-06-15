Maruv попрощалась после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv не стала отвечать на вопрос журналиста о том, кому принадлежит Крым.

Перед концертом певицы в Киеве корреспондент украинского канала «1+1» спросил у нее о Крыме, напомнив, что ранее ей уже задавали этот вопрос и тогда она не ответила, передает «Обозреватель».

Певица попросила задать ей другой вопрос, но журналист повторил тот же.

«Так, все, пока всем», – заявила певица, развернулась и ушла.

Напомним, в феврале из-за давления со стороны властей Украины победительница национального отбора Maruv отказалась от поездки на «Евровидение». В итоге Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе. При этом на сцене во время национального отбора ей устроили допрос о российских фанатах и Крыме.