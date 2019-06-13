Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств

Глава российского правительства Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Роскосмоса за недостаточную эффективность освоения бюджетных средств.

В частности, по словам премьера, Роскосмос должен освоить около 200 млрд рублей до конца года. «Ситуация следующая: Роскосмос пока использовал меньше четверти выделенных денег, то есть порядка 22%. До конца года государственная корпорация должна будет освоить еще около 200 млрд рублей», – сказал премьер, открывая совещание по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмоса.

В этой связи Медведев подписал постановление, которое приводит в соответствие с бюджетом финансовые показатели федеральной космической программы. «Я подписал постановление, которое вносит изменения в Федеральную космическую программу, приводит ее в запланированное финансирование, в соответствие с федеральным бюджетом на этот и на два ближайших года», – сказал премьер, передает ТАСС.

Премьер также подчеркнул, что госконтракты по пилотируемым полетам не выполняются. «К сожалению, мы сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются и сроки запуска для развертывания постоянно переносятся, я имею в виду российский сегмент», – сказал он.

Премьер также отметил, что при реализации космической программы надо учитывать введенные против России ограничения со стороны ряда стран. «Есть и целый ряд всяких ограничений новых, которые введены нашими «друзьями». Тоже нужно будет учитывать их в работе и обсудить, как в этом случае поступить», – сказал Медведев.

Кроме того, глава правительства отметил, что возвращение лидерства России в космосе – вопрос не только престижа, но и национальной безопасности. «Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не там много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и национальной безопасности», – сказал премьер.

В конце мая стало известно, что за прошлый год Счетная палата выявила нарушения в космической сфере на сумму около 50 млрд рублей.

До этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл Роскосмос рекордсменом в масштабных финансовых нарушениях. По его словам, в государственной корпорации завышаются цены, а также неверно проводятся процедуры закупок. Кроме того, сообщалось, что Генпрокуратура выявила в Роскосмосе системные нарушения.

Между тем российская космонавтика, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, вступает в совершенно новую эпоху. США перестанут выплачивать России огромные деньги за доставку космонавтов на МКС. Вместе с тем наша страна готова к ряду масштабных проектов, в том числе касающихся Луны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реализуемы эти планы.