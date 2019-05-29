Счетная палата обнаружила нарушения в космической отрасли на 50 млрд рублей

За прошлый год Счетная палата выявила нарушения в космической сфере на сумму около 50 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба. Только по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей», – приводит ТАСС слова представителей Счетной палаты.

За 2017 год контрольное ведомство обнаружило 151 нарушение в работе Роскосмоса на сумму в размере 785,5 млрд рублей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что в 2018 году в таких масштабах нарушений не выявлено.

Ранее Кудрин называл Роскосмос рекордсменом в масштабных финансовых нарушениях. По его словам, в государственной корпорации завышаются цены, а также неверно проводятся процедуры закупок. После этого сообщалось о том, что Генпрокуратура выявила в Роскосмосе системные нарушения.

В прошлом году глава госкорпорации Дмитрий Рогозин просил Счетную палату проверить предприятия отрасли, а также утвердил план по борьбе с коррупцией на 2018–2020 годы.