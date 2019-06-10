Москалькова выступила за подписку о невыезде для Голунова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что журналиста «Медузы» Ивана Голунова можно выпустить под подписку о невыезде.

«Хотя, честно говоря, я считаю, что вполне можно было решить вопрос и о подписке о невыезде, – я не могу критиковать суд, и в данном случае он действительно вынес взвешенное решение, основанное на внутреннем убеждении судьи», – передает ее слова «Медуза».

По ее словам, ей часто жалуются на то, что судья не пытается проверить, о чем следователь или прокурор заявляет в поддержку ходатайства об аресте. Москалькова заметила, что часто заявления о причинах отправки подозреваемого в СИЗО голословны, а судья их не проверяет.

«В данном случае домашний арест – это шаг вперед. Сейчас очень внимательно нужно следить за расследованием. Сегодня я уже не знаю, что нужно было сделать, чтобы до такой степени дискредитировать расследование именно преступлений о незаконном обороте наркотиков. Когда у человека обнаруживается некая доза. Нужно очень серьезным образом пересмотреть законодательство и правоприменительную практику – должен быть определенный набор доказательств: если это пакетик – на нем должны быть отпечатки пальцев. Если это весы – на них должны быть четкие доказательства, что этот предмет принадлежит человеку, которого подозревают», – сказала она.

Адвокат Шота Горгадзе накануне в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что люди, не совершавшие насильственных преступлений, должны находиться не в СИЗО, а под домашним арестом, и это должно касаться всех, а не только журналистов.

Напомним, Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Журналист не признает своей вины.

Арест Голунова вызвал большой резонанс в СМИ.

В понедельник появились сведения, что Московская городская прокуратура изъяла дело Голунова из ГСУ ГУ МВД и передала в столичное ГСУ СК. Однако в СК эти сведения пока опровергли.