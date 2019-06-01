Нидерланды потребовали от Малайзии прояснить позицию по сбитому Boeing МН17

Правительство Нидерландов потребовало разъяснений относительно последних заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.

Требование вызвано заявлением премьера о том, что он хочет видеть больше весомых доказательств против России по делу о сбивании пассажирского рейса МН17, передает «Российская газета» со ссылкой на газету Star.

По его словам, вооружениями такого типа, которыми был сбит самолет, располагает также Украина.

«Выводы делали заинтересованные стороны», – заявил Мохамад.

Он также отметил, что результаты расследования слишком политизированы, поскольку все хотят обвинить в трагедии Россию, а не прояснить обстоятельства трагедии.

Напомним, самолет Boeing MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Западные СМИ сообщили о том, что в МИД Нидерландов выразили надежду уже вскоре приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение самолета.

При этом Генпрокуратура упрекнула Нидерланды в «особом отношении» к Киеву в ситуации вокруг крушения Boeing MH17.

В ноябре 2018 года родственники 55 жертв подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).