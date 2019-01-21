Генпрокуратура упрекнула Нидерланды в «особом отношении» к Киеву

Киев может оказывать влияние на расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе, участвуя в работе совместной следственной группы (ССГ), при этом Украине многое «спускают с рук», заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко.

«Мы в целом с возмущением воспринимаем факт участия Украины в ССГ. Киев, будучи полноправным участником следствия, фактически имеет возможность влиять на результаты расследования», – заявил Винниченко.

По его словам, Нидерланды проявляют «особое отношение» к Украине и «спускают ей с рук непредставление таких важных данных, как переговоры военных диспетчеров, расположение украинских «Буков». «При этом продолжая не принимать во внимание факт того, что российской стороной была доказана украинская принадлежность ракеты, сбившей МН17», – добавил он, передает РИА «Новости».

Винниченко также назвал «вопиющим фактом» то, что Гаага стала пытаться «снимать с Киева вину за незакрытие воздушного пространства, заявляя, что не видит достаточных юридических оснований для привлечения Киева к ответственности».

Заместитель генпрокурора добавил, что Россия хотела бы получить ответ от властей Нидерландов, почему они не публикуют данные с украинских радаров и американских спутников по крушению малайзийского Boeing. «Где же эти данные от Украины и США? Если их нет – почему их не требуют? Если они есть – почему их не обнародуют?» – заявил он.

Винниченко добавил, что Москва не ставит под сомнение всю информацию из соцсетей в рамках расследования крушения малайзийского Boeing, но считает, что совместная следственная группа с легкостью полагается на непроверенные источники, игнорируя «неопровержимые» российские данные. Он добавил, что генпрокуратуре РФ объяснить подобный принцип работы ССГ «сложно».

Кроме того, в Москве считают, что российской стороне было отказано во вхождении в состав совместной следственной группы из-за несогласия страны с выводами предыдущего, технического расследования. «С выводами этой комиссии мы не были согласны. По нашему мнению, техническая комиссия неверно установила как тип ракеты и траекторию ее подлета к самолету, так и, следовательно, ошибочно определила место ее запуска», – пояснил Винниченко.

«Возможно, по этой причине в 2015 году, когда свою работу начала Совместная следственная группа, РФ официально было отказано в возможности вхождения в ее состав. Хотя Россия могла бы оказать неоценимую помощь в расследовании», – отметил замгенпрокурора.

Ранее Винниченко заявил, что не существует доказательств причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.