В Генпрокуратуре отвергли причастность россиян к крушению малайзийского Boeing

Не существует доказательств причастности российских граждан к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, заявил заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко.

«Да, мы слышали о циркулирующих в СМИ и интернете фамилиях различных российских граждан в привязке к катастрофе МН17. Так же, как и слышали опровержения этой информации – и самими, так сказать, «обвиняемыми», и другими журналистами. Важно одно – на сегодняшний день не предоставлено реальных доказательств причастности каких-либо граждан РФ к трагедии Boeing. В этой связи, нет никаких оснований для допроса кого-либо из наших граждан по данному дел», – сказал Винниченко, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что следователи международной Совместной следственной группы, изучающей обстоятельства катастрофы малайзийского Boeing, не проявили интереса к предоставленным Россией данным по украинской ракете, сбившей авиалайнер.

«Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы ССГ, – украинская. Однако, что мы видим опять: ССГ, как и в случае с российскими первичными данными РЛС, просто молчит, никак не реагируя на эту информацию, а ведь прошло уже 4 месяца. Никто из ССГ не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами. Подчеркну – ССГ не проявила никакого интереса к этим документам», – сказал Винниченко.

Между тем, в декабре сообщалось, что Нидерланды не устроила позиция России в деле о крушении авиалайнера «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году, и кабмин страны намерен изучить возможность передачи дела в международный суд.

В ноябре 2018 года родственники 55 жертв сбитого лайнера Boeing в небе над Украиной также подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Тогда же российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявлял, что Москва заинтересована в том, чтобы пролить свет на обстоятельства катастрофы малазийского Boeing рейса MH17, однако международные следователи никак не реагируют на данные, переданные Россией.