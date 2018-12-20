Нидерланды заявили о намерении подать на Россию в суд из-за крушения MH17

Нидерланды не устроила позиция России в деле о крушении авиалайнера «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году, кабмин страны намерен изучить возможность передачи дела в международный суд, сообщают западные СМИ со ссылкой на письмо главы МИД Нидерландов Стефа Блока в парламент.

В письме говорится, что Нидерланды и Австралия обращались к России с целью обсудить ее ответственность за крушение рейса MH17, сообщает «Интерфакс».

«Спустя более чем полгода (...) дипломатические контакты не привели к началу переговоров с Россией о ее ответственности за гибель рейса MH17», – сообщается в письме.

Из письма следует, что Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией, однако правительство Нидерландов намерено изучить возможности для передачи дела в международный суд.

В ноябре этого года родственники 55 жертв сбитого лайнера Boeing в небе над Украиной подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявлял, что Москва заинтересована в том, чтобы пролить свет на обстоятельства катастрофы малазийского Boeing рейса MH17, однако международные следователи никак не реагируют на данные, переданные Россией.