Симоньян объяснила значение парада Победы

Взгляд
9 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:33  |  vz.ru
Разделы

Почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество

Борьба за возобновляемые источники энергии ведет Прибалтику к энергетическому кризисуФото: Ints Kalnins/Reuters
Прибалтийские страны намерены обложить российское электричество дополнительной пошлиной. А все из-за того, что низкая цена электроэнергии из России достигнута с помощью «нечестной конкуренции». В чем именно заключается эта «нечестность» и почему в борьбе с российским электричеством Прибалтика сама уничтожает свою энергетическую независимость? Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта

Вряд ли жителям республик Донбасса наши паспорта нужны для поездок в КиевФото: Сергей Аверин/РИА Новости
Киев заранее признал недействительными паспорта, выданные жителям Донбасса в Ростовской области. Игнорировать такие документы Киев призвал и своих западных партнеров. Имеются ли у Украины технические возможности распознать соответствующие документы – и на какие ответные меры могла бы пойти Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
Перейти а раздел…

Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Решение Ирана пересмотреть ядерную сделку чревато непредсказуемыми последствиямиФото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США: те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

В День Победы лучше не спорить, а помнить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему нам нужен «Институт национального будущего»

Николай Гурьянов, журналист
Я мечтал бы однажды пройтись по улице Деникина, свернуть на Колчаковскую и на Каппелевской улице постоять под каплями дождя. Я действительно считаю, что города с такими улицами были бы куда лучше, чем сейчас. Но – нельзя. Подробности...
Обсуждение: 95 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 14 комментариев

    Какие самолеты самые безопасные

    Кому мешает Георгиевская ленточка

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...

      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Киеве задержали организатора аналога «Бессмертного полка»
            Воздушную часть парада Победы в Москве отменилиАмериканский генерал призвал США подготовиться к российскому удару из АрктикиОтставной генерал опроверг миф о «фронтовых 100 граммах»В России подсчитано число живых участников Великой Отечественной
            Путин указал на недопустимость возведения нацистов в кумирыЗаслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа сгоревшего «Суперджета»Приговор Кокорину и Мамаеву дал сигнал и элитам, и российскому правосудиюСША договорились с Россией о дополнительных местах на «Союзах»
            В России отреагировали на кощунство Порошенко по поводу «Бессмертного полка»Пушков ответил на оскорбительное заявление Порошенко о «Бессмертном полке»Симоньян объяснила значение парада ПобедыВ YouTube набирает популярность кавер на песню «Казаки в Берлине»

            Главная тема


            Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта

            «это не повод»


            Порошенко оскорбительно отозвался об акции «Бессмертный полк»

            Две стороны


            На первой акции «Бессмертный полк» в Грузии прошли задержания

            Камуфляж и вышиванки


            Альтернативный «Украинский бессмертный полк» устроили в Киеве

            Видео

            граница Украины


            Молдавия пригрозила Мерзликину тюрьмой

            Потерялся во вселенной»


            Захарова посмеялась над ошибкой МИД Украины о Второй мировой

            «скорее всего, сбежал»


            В Норвегии выяснили, кем на самом деле является русский «кит-шпион»

            западное кино


            Опасен ли для России фильм «Курск»

            операция в сирии


            Стало известно, как сработали «Панцирь-С1» и «Тор-М1» при атаке на Хмеймим

            Память войны


            Сергей Худиев: День Победы – торжество или трагедия?

            Стратегия мира


            Дмитрий Дробницкий: Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

            российский авиапром


            Сергей Мардан: России нужны крылья

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?

            Симоньян объяснила значение парада Победы

               9 мая 2019, 14:12
            Фото: Андрей Любимов/mskagency.ru
            Текст: Наталья Ануфриева

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила значение парада Победы, который ежегодно проводится 9 мая.

            Симоньян написала в Twitter, что любит парад, потому что ненавидит войну.

            «Парад – значит, война закончилась. Парад – значит, войны больше не будет. Потому что вот они, мощные, верные, смелые, точные – парни и девушки, офицеры, танки, тополя, самолеты – и они не допустят, чтобы у нас была война», – пояснила она.

            Симоньян добавила, что «когда коллективные сиэнэны, из года в год пугающие нашим парадом свое неискушенное население, захотят это понять, мир станет лучше».

            Тем временем пользователи Сети оценили парад Победы, который прошел в четверг на Красной площади в Москве.

            «Всегда плачу, когда смотрю парад, слушаю военные песни, смотрю, как среди зрителей сидят ветераны, и каждый год организация парадов просто потрясающая, а техника поражает взор (...) величественнее этого нет, наверное, ничего. С великим праздником, с Днем победы!», – пишет Sherlockonium.

            «Парад Победы – до мурашек. «Мстители» нервно курят», – считает kovalenush.

            «Дед-ракетчик говорит, что парад в этом году просто лучший. Будем считать, что это 10 из 10», – написал SolidPumba.

            Напомним, в 2019 году парад Победы был примечателен первым выездом военных автомобилей-кабриолетов Аurus. При этом из-за погодных условий была отменена воздушная часть мероприятия.

            Всего на Красную площадь вышли более 13 тыс. человек и 132 единицы техники.

            На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны.

            В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещалпродолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны  к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............