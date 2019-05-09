Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила значение парада Победы, который ежегодно проводится 9 мая.

Симоньян написала в Twitter, что любит парад, потому что ненавидит войну.

«Парад – значит, война закончилась. Парад – значит, войны больше не будет. Потому что вот они, мощные, верные, смелые, точные – парни и девушки, офицеры, танки, тополя, самолеты – и они не допустят, чтобы у нас была война», – пояснила она.

Симоньян добавила, что «когда коллективные сиэнэны, из года в год пугающие нашим парадом свое неискушенное население, захотят это понять, мир станет лучше».

Тем временем пользователи Сети оценили парад Победы, который прошел в четверг на Красной площади в Москве.

«Всегда плачу, когда смотрю парад, слушаю военные песни, смотрю, как среди зрителей сидят ветераны, и каждый год организация парадов просто потрясающая, а техника поражает взор (...) величественнее этого нет, наверное, ничего. С великим праздником, с Днем победы!», – пишет Sherlockonium.

«Парад Победы – до мурашек. «Мстители» нервно курят», – считает kovalenush.

«Дед-ракетчик говорит, что парад в этом году просто лучший. Будем считать, что это 10 из 10», – написал SolidPumba.

Напомним, в 2019 году парад Победы был примечателен первым выездом военных автомобилей-кабриолетов Аurus. При этом из-за погодных условий была отменена воздушная часть мероприятия.

Всего на Красную площадь вышли более 13 тыс. человек и 132 единицы техники.

На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны.

В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещалпродолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.