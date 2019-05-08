МИД назвал главную претензию к США по выполнению ДСНВ

Вашингтон не позволяет России убедиться в том, что переоборудованные пусковые установки в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) невозможно вернуть в прежнее состояние, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Есть у нас вопросы к тому, как США выполнили к 5 февраля 2018 года свои обязательства по ДСНВ. Часть их тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подводных лодок почему-то были переоборудованы не так, как изначально согласовано. Причем нам не дают убедиться вблизи, что их нельзя привести в прежнее состояние», – передает ТАСС заявление МИДа

Как отметили в ведомстве, при наличии возможности возврата пусковых установок в исходное состояние США смогут вернуть на них более 1,2 тыс. ядерных боезарядов.

Ранее Россия отказалась называть новое стратегическое вооружение предметом ДСНВ.

В МИДе заявляли, что Вашингтон создает вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности.

Договор закончится 5 февраля 2021 года. Россия выступает за его продление на пять лет.